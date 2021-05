VVD Brabant zegt vertrouwen in samenwerking FvD op

„Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FvD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen”, laat de Brabantse VVD weten. „Het recente vertrek van weer een FvD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Met dit vertrek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit die nodig zijn voor een slagvaardig bestuur niet meer nagekomen.”

In Brabant werkten VVD en CDA tot dusverre gewoon samen met FvD. Daar is al langer kritiek op. Op het landelijke podium is dat uit den boze.

Brabant had lange tijd een 5-partijencoalitie van VVD, CDA, D66, GL en PvdA. Dat knapte van ruzie uiteen vanwege diepe meningsverschillen over de stikstofcrisis en boerenprotesten.

In de veel rechtsere coalitie die vervolgens werd gesmeed is het nu weer hommeles. De VVD is de constante heibel bij Forum beu. De racistische appjes in de WhatsApp-groepen van FvD en Baudets uitspraken tijdens een etentje met FvD-prominenten zorgden ook in het Brabantse provinciebestuur voor deining.

Dat Kamerlid Wybren van Haga op Hemelvaartsdag met Baudet en Forum brak had ook gevolgen in Brabant. Van Haga nam twee andere FvD’ers mee, waaronder Hans Smolders. Smolders had ook een zetel in Brabant. Dat lege stoeltje kreeg FvD niet meer opgevuld.