VS en VK: nauwer samenwerken als tegenwicht voor China en Rusland

De landen willen onder meer samenwerken om de toeleveringsketens voor belangrijke mineralen te verbeteren. Die laatste zijn nodig voor bijvoorbeeld de productie van batterijen in elektrische voertuigen. Daardoor moeten Britse autofabrikanten straks ook in aanmerking komen voor Amerikaanse subsidies voor elektrische auto’s. Daardoor zouden Amerikanen auto’s van merken als Jaguar en Land Rover kunnen kopen met een belastingvoordeel van 3750 dollar, omgerekend bijna 3500 euro.

’Special Relationship’

Verder willen de landen gaan samenwerken op het gebied van veiligheid omtrent kunstmatige intelligentie (AI). De risico’s daarvan moeten worden aangepakt, stelt Biden. „Ik denk niet dat er ooit in de geschiedenis van de mensheid zo’n potentiële fundamentele technologische verandering heeft plaatsgevonden als kunstmatige intelligentie. Het is duizelingwekkend”, aldus de Amerikaanse president tijdens een persconferentie na afloop van zijn gesprekken met Sunak.

Ook willen de landen gezamenlijk de ontwikkeling van geavanceerde wapens versnellen, zoals die van hypersonische raketten. Biden wil daarvoor het Amerikaanse Congres vragen het Verenigd Koninkrijk aan te wijzen als zogeheten binnenlandse bron op basis van de Defense Production Act. Met die wet kunnen de VS bedrijven onder meer dwingen de productie van bepaalde zaken te prioriteren. Een dergelijk verzoek deed Biden eerder ook al voor Australië.

De VS en het VK hebben „altijd de grenzen verlegd van wat twee landen samen kunnen bereiken”, stelt Sunak in een verklaring. „Dus het is logisch dat we in het oog van de grootste transformaties sinds de industriële revolutie naar elkaar kijken om aan een sterkere economische toekomst te bouwen.” Van tevoren hadden de leiders ook aangekondigd dat onder meer gesproken zou worden over de oorlog in Oekraïne en de vrede in Noord-Ierland.