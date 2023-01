Inchecken met bankpas nog door weinig reizigers ontdekt: ’Het scheelt ons veel geld’

,,Nee, ik had er geen flauw idee van dat je ook met een bankpasje kunt inchecken. Had ik dat geweten, dan was dat wel makkelijk geweest en had ik dat natuurlijk gedaan”, zegt de heer De Graaf. ,,De openbaar vervoerbedrijven hadden dat wel wat beter kunnen communiceren. Ik heb nu mijn OV-pas weer opgeladen omdat ik geen saldo meer had, maar dat was dus niet noodzakelijk geweest met OVpay. Maar laat ze dan hier bij de betaalautomaten iemand neerzetten om dat reizigers duidelijk te maken.”

De Graaf: ’Maakt het duidelijker’ Ⓒ Foto Richard Mouw

Aan de zijkant van de tourniquettes staat weliswaar een groot bord waarop te lezen valt dat er sinds 31 januari ook met de bankpas ingecheckt kan worden. ,,Maar daar kijkt toch niemand naar. Je komt hier aanlopen en hebt alleen maar oog voor die poortjes waar je zo snel mogelijk door wilt. Dan kijk je toch niet twintig meter opzij”, zegt Mathilde de Greveld. ,,Ik moest vandaag trouwens nog een kaartje kopen en liep rechtstreeks naar de betaalautomaat. Daar staat geen bord met uitleg over OVpay en ik heb nu dus gewoon een euro meer betaald, terwijl ik een croissantje voor dat geld had kunnen kopen.”

Ook de stewards die voor doorstroming bij de toegangspoortjes moeten zorgen, reppen bijna met geen woord over de noviteit die net is geïntroduceerd. En als ze al iemand aanspreken is het vaak iemand die met een OV-pas reist met korting of een abonnement. En daar geldt de OVpay nou net weer niet voor. ,,Het zijn gewoon aanloopmoeilijkheden en de onbekendheid waardoor het nog niet massaal gebruikt wordt”, zegt steward Jawed. ,,En bovendien gebruiken de meeste reizigers een OV-kaart met abonnement waar de OVpay niet voor kan worden ingezet.”

’Fantastisch’

,,Wauw, dat is fantastisch”, zegt Juliette. ,,Idealer kan gewoon niet. Je bankpas of creditcard heb je altijd bij je, dus dit maakt reizen met het openbaar vervoer wel erg makkelijk. En je hoeft nooit meer te wachten voor de kaartautomaat en kunt je ticket niet meer kwijtraken. Ik ben helemaal om en als ik met de trein of bus ga zal ik dit betaalmiddel gebruiken. Bovendien heb ik de pasjes ook op mijn smartphone, dus dat is helemaal makkelijk...”

’Fantastisch’, zegt Juliette. Ⓒ Richard Mouw

Hoofdconducteur Nout Klaver heeft op de eerste dag één reiziger gecontroleerd die met een bankpas ingecheckt was. ,,Onbekend maakt onbemind zullen we maar zeggen., maar ik denk dat het even tijd nodig heeft voordat iedereen het weet en ook gebruikt. Want makkelijker gaat het niet worden voor de reiziger die af en toe van het openbaar vervoer gebruik maakt.”

’Scheelt veel geld’

Een Turks stelletjes dat een paar dagen Amsterdam bezoekt laat het zich geen twee keer zeggen om met hun creditcard in te checken. ,,Voor toeristen is dit makkelijk. Je hoeft niet meer vooraf te bepalen wat voor kaartje naar welk station je moet nemen. Je kunt nu al reizende je plannen nog aanpassen. Wij vonden het al goed geregeld hier, maar nu helemaal. Bovendien scheelt het ons ook nog eens veel geld, want iedere dag kochten we wel een paar kaartjes...”