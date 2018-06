Nederland beperkt wapenleveranties aan Turkije

De afgelopen maanden gebeurde het drie keer dat een vergunning werd geweigerd voor de doorvoer van militair materieel. Sinds 2016 tot nu werden 11 van de 95 aanvragen geweigerd. De twee jaar daarvoor gebeurde dat niet één keer.

Volgens het kabinet legt Nederland de gedragscode van de EU voor wapenleveranties strenger uit dan andere lidstaten, maar voor EU- en NAVO-bondgenoten zijn we doorgaans soepeler. Dat geldt blijkbaar niet voor NAVO-bondgenoot Turkije.

Exportvergunningen voor wapens kunnen op meerdere gronden worden geweigerd, bijvoorbeeld omdat ze conflicten of instabiliteit in de regio in de hand kunnen werken, of kunnen bijdragen aan binnenlandse onderdrukking. Volgens Buitenlandse Zaken werd de uitvoer naar Turkije geblokkeerd vanwege het conflict met de Koerden in het zuidoosten van het land en de Turkse inname van Afrin in Noord-Syrië, waar de Koerden als grondtroepen vochten tegen IS.

Volgens een woordvoerder van minister Kaag (Buitenlandse Handel) heeft de strengheid jegens Turkije niet per se te maken met de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden, waarna het regime van president Erdogan tienduizenden vermeende handlangers en sympathisanten van de coupplegers arresteerde of ontsloeg.