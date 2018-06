Prestaties Koenders’ ‘tegendenker’ vaag

Op 1 oktober 2017 werd PvdA-ideoloog René Cuperus voor drie dagen in de week aangetrokken als inwonend wetenschapper. De benoeming voor de periode van een jaar was op voorspraak van partijgenoot Bert Koenders, vlak voor zijn vertrek als minister van Buitenlandse Zaken.

De vraag hoeveel adviezen Cuperus inmiddels heeft afgeleverd, wordt door Koenders’ opvolger Blok omslachtig beantwoord. Cuperus is ’betrokken geweest bij tal van interne beleidsvormingsprocessen’, schrijft de VVD-bewindsman. „Hij heeft strategische adviezen over uiteenlopende thema’s gegeven.” Ook heeft de tegendenker ’commentaar geleverd op concept-beleidsnota’s, lezingen gegeven, deelgenomen aan paneldiscussies’ en ’gesprekken gevoerd’ binnen en buiten het departement.

’Vriendjespolitiek’

Als ’scholar in residence’ wordt Cuperus geacht het buitenlandbeleid kritisch te beschouwen. De PvdA-denker werd voor de functie gevraagd; een advertentie werd niet gezet. „Dit ruikt naar vriendjespolitiek”, zei Sjoerdsma eerder. De D66’er wil weten of Blok vindt dat het bijzondere baantje voor Cuperus iets is dat navolging verdient.

Blok vindt van wel. Het past bij de doelstelling van het ministerie om ’inzichten van buiten naar binnen te halen en te betrekken in het besluitvormingsproces’. „Nuttig en voor herhaling vatbaar.”

