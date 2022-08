Wetenschapper fopt volgers: ’onthullende foto’ blijkt plakje worst

Video

'Heel belangrijke vondst' komt aan: 'Het explodeerde'

De unieke vondst die vissers deze week deden voor de kust van Texel is donderdag aangekomen op het vaste land. Het beeld, waarvan nog onbekend is wat het precies is, zal overgedragen worden aan het museum Kaap Skil op het eiland. Visser Victor Ayal vertelt over het avontuur.