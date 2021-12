Medewerker (14) pizzatent schiet overvaller in het gezicht en gaat vrijuit: verdachte zwaargewond

De 14-jarige jongen was donderdagavond aan het werk in Bold Pizza op Spring Garden Street in Philadelphia, Pennsylvania. Een 33-jarige man drong zich bij de kassa op en probeerde geld te stelen uit de la. Op bewakingscamera’s is te zien dat de gemaskerde man zijn slag probeert te slaan en in een worsteling terechtkomt met een andere medewerker van de eettent.

Op dat moment trekt zijn 14-jarige collega een wapen en schiet de overvaller van dichtbij zonder pardon in het gezicht. De verdachte stort eerst neer, en zal later de winkel gehavend uitlopen. Eenmaal buiten hoefde de politie alleen maar het bloedspoor te volgen om de man te arresteren. Hij had flink wat geld in zijn zakken en bleek vlak ervoor ook al een andere zaak in de buurt te hebben beroofd.

De 33-jarige verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De tiener van de familie-onderneming hoeft geen vervolging te verwachten, meldt The Daily Mail.

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.