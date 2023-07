In Frankrijk verdronken mannen komen uit Zuid-Holland

De mannen maakten deel uit van een groep van dertien Nederlandse vakantiegangers, meldden Franse media eerder. Het zou gaan om zwagers. Burgemeester Segers meldt op X, tot voor kort Twitter, dat hij het nieuws „met grote verbijstering” heeft gehoord. „Met elkaar op vakantie en nu gedompeld in hartverscheurend verdriet.” Hij zegt mee te leven en wenst de families veel sterkte. BuZa verleent consulaire bijstand aan de naasten „in deze moeilijke tijd”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Volgens Franse nieuwssites huurde de groep in Dienville kano’s. Ze zouden daarmee naar een stuk van een kanaal bij Mathaux zijn gevaren dat als gevaarlijk wordt beschouwd. De groep kwam daar in draaikolken terecht op een plek waar een wateraanzuigleiding loopt. Het eerste slachtoffer werd snel uit het water gehaald, maar kreeg een hartstilstand en overleed ter plekke, bericht L’Est Éclair. De tweede man werd later teruggevonden en overleden verklaard. Een 8-jarig kind zou in shock samen met een andere Nederlander naar het ziekenhuis zijn vervoerd. BuZa zegt niets over de toedracht van het ongeval.