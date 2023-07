Twee Nederlandse mannen verdronken in Frankrijk na kano-ongeluk

De groep van dertien kwam in draaikolken terecht op een plek waar een wateraanzuigleiding loopt. Het eerste slachtoffer werd snel uit het water gehaald maar kreeg een hartstilstand en overleed ter plekke, bericht L'Est éclair. De tweede man werd later teruggevonden en overleden verklaard. Een 8-jarig kind zou in shock samen met een andere Nederlander naar het ziekenhuis zijn gevoerd.

De andere negen groepsleden, die verblijven op een camping in Dienville in departement Aube, zijn ongedeerd. In Dienville huurde de groep kano's, voordat de vaartocht leidde naar een stuk van het kanaal, tussen Mathaux en Blaincourt-sur-Aube, dat als gevaarlijk wordt beschouwd.

De regionale nieuwssite Het Kontakt meldt dat de slachtoffers zwagers zijn uit Alblasserwaard in Zuid-Holland. Het Kontakt heeft het echter over een andere leeftijd voor een van de slachtoffers: 33, niet 35 zoals L'Est éclair bericht.