’Ganzen nieuw probleem Oostvaardersplassen’

Die vrees uitten verschillende fracties in Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond. ,,Ganzen zijn ook een soort grote grazers. Het wordt een megastal’’, aldus Flevolandse politici.

De provinciale politiek praat woensdag voor het eerst over het advies van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Van Geel is zelf aanwezig.