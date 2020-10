Roermond boos op Venlo om Duitsers

In zijn functie van burgemeester riep Scholten woensdag Duitsers op om komend weekend vooral weg te blijven uit Venlo. Dit in verband met het toenemend aantal coronabesmettingen. Roermond vreest nu een waterbedeffect: straks buigen alle Duitsers die naar Venlo hadden willen gaan, af naar Roermond, waar toch al veel Duitsers op het Designer Outlet af komen.

Zaterdag 3 oktober vieren de Duitsers de hereniging van hun land dertig jaar geleden. Traditioneel steken de Duitsers op die dag massaal de Limburgse grens over om in Roermond en Venlo te gaan shoppen. Dat leidde herhaaldelijk tot grote drukte en verkeersinfarcten. Om die reden vraagt Venlo Duitsers om in eigen land te blijven. Bij drukte gaan winkels, straten en parkeergarages dicht, waarschuwde Venlo.

Roermond is vooral verbaasd dat Venlo een eenzijdige beslissing nam. „Ik vraag u als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zich in te spannen om het mogelijke waterbedeffect van extra stroom toeristen richting Roermond, te voorkomen”, besluit Donders haar brief aan Scholten.

Een woordvoerder van burgemeester Scholten zei donderdagmiddag in een reactie dat er inderdaad „wat ruis op de lijn was, maar die is nu weg.” Volgens hem heeft Scholten tijdens interviews met Duitse media ook Roermond erbij genoemd als plek die Duitsers moeten mijden.

De woordvoerder van de gemeente Roermond zegt dat Donders echter een reactie van de Veiligheidsregio wil, en zij die reactie nog niet heeft gekregen.