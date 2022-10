Verdachte van zedendelicten met minderjarigen op camping opgepakt

Binnenland

Voortvluchtige Nederlander Filipijnen uitgezet: ’Verkrachtte zijn dochter’

Een 63-jarige voortvluchtige Nederlander, veroordeeld voor verkrachting van en ontucht met een minderjarige en verboden wapenbezit, is vrijdag in de cel gezet in Nederland, nadat de Filipijnse autoriteiten hem als ongewenst vreemdeling het land hadden uitgewezen. De man was gevlucht naar de Filipijn...