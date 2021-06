Elf jaar cel voor moord op studente (24) op Saba

De verdachte komt oorspronkelijk uit Bosnië-Herzegovina, maar woonde in Amerika. Hij is door DNA-onderzoek aan de moord gelinkt, maar heeft steeds verklaard dat hij niets met de dood van het slachtoffer te maken had. Hij werd in eerste aanleg vrijgesproken.

In hoger beroep is echter bepaald dat het bewijs wel overtuigend is. De man is tevens veroordeeld voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal op zijn computer. Zowel dader als slachtoffer studeerde aan de Saba University School of Medicine.