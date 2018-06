Internetbedrijven aan de schandpaal om kinderporno

Sommige hostingbedrijven die bijvoorbeeld websites faciliteren en andere internetondernemers blijven weigeren om mee te werken aan het weghalen van kinderporno. Het Meldpunt Kinderporno schrijft deze bedrijven aan als er kinderporno aan wordt getroffen op sites die op hun servers draaien. Veruit de meeste bedrijven halen de beelden er dan meteen af.

VVD-Kamerlid Foort van Oosten wil de bedrijven in het openbaar te kijk zetten die toch niet meewerken. Een Kamermeerderheid zegt hem te steunen in zijn pleidooi om dergelijke bedrijven op een lijst te plaatsen zodat iedereen weet wat voor vreselijke misdaden ze faciliteren. Ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is positief: „We moeten inderdaad de namen en de rugnummers van gebrekkige internetproviders noemen. Dat heeft impact.”

Dergelijke internetbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor wat er op hun netwerken staat, behalve als ze er van af weten via een notificatie. Als Meldpunt Kinderporno ze aanschrijft, nemen ze dat niet serieus. Pas als er een gerechtelijk bevel is geregeld door justitie, halen dit soort bedrijven de plaatjes en video’s van het internet. Dan moeten ze wel. Maar voor dat er zo’n bevel is, is er vaak veel tijd verstreken, met alle gevolgen voor de verspreiding van de beelden van dien. Die gerechtelijke bevelen duren zo lang omdat justitie alle beperkte capaciteit steekt in het opsporen van daders en het helpen van slachtoffers.

Het Meldpunt Kinderporno zegt dat er momenteel één bedrijf is in Nederland dat stelselmatig niet meewerkt: Quasi Networks. Een woordvoerster van het meldpunt is echter bang dat een lijst met als doel ’naming and shaming’ weinig uit zal halen. Kwaadwillenden zullen er alleen maar reclame in zien, vreest zij.

Het meldpunt ziet meer in de motie die CDA-Kamerlid Van Toorenburg heeft ingediend en waar ook een Kamermeerderheid achter staat. Daarmee wordt het kabinet opgeroepen om internetbedrijven te dwingen direct mee te werken met Meldpunt Kinderporno, ook zonder een gerechtelijk bevel. Hoe dat juridisch afgedwongen moet worden, dat moet nog worden uitgewerkt. In de tussentijd kan ’de schandpaal’ al van stal gehaald worden.