Kiezers Californië zetten 'milde' rechter af

Kiezers kunnen in Californië een soort referendum aanvragen om gekozen functionarissen, zoals rechters, af te zetten. Ruim 176.000 mensen brachten in Santa Clara een stem uit over het lot van Persky. Volgens de onofficiële uitslag oordeelde zo'n 60 procent van de kiezers dat de rechter moet opstappen. De officiële uitslag wordt naar verwachting op 5 juli openbaar gemaakt.

Het is de eerste keer sinds 1932 dat een zittende rechter in de staat uit zijn functie wordt gezet, berichten Amerikaanse media. Persky had vorige maand gewaarschuwd dat het de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou ondermijnen als kiezers hem naar huis zouden sturen. ,,We vragen rechters de wet te volgen, niet de publieke opinie'', stelde hij.

Persky kan aanblijven tot zijn opvolger de ambtseed heeft afgelegd.