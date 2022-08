NS: gevolgen personeelsstaking maandag door hele land voelbaar

„Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te rijden, rijden we treinen van en naar station Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal”, aldus de NS. Maar het stakingsgebied is zo verweven met de dienstregeling dat ook reizigers in de rest van het land hinder kunnen ondervinden van de actie. Dat betekent dat mensen „landelijk” rekening moeten houden met meer reistijd en meer overstappen.

Schiphol bereikbaar voor „noodzakelijke reizen”

De NS adviseert reizigers die binnen Noord-Holland willen treinen of naar de provincie moeten om alternatief vervoer te regelen of hun reis uit te stellen. Luchthaven Schiphol blijft volgens de NS voor „noodzakelijke reizen” bereikbaar. Er is enig treinverkeer tussen Schiphol en Utrecht Centraal, maar wie op een andere manier naar de luchthaven kan komen wordt aangeraden dat te doen

Ook internationale treinreizigers gaan de staking maandag voelen. Thalys en Eurostar rijden helemaal niet. De intercity tussen Brussel en Amsterdam rijdt alleen tussen Rotterdam en Brussel en minder vaak dan normaal. De ICE naar Frankfurt rijdt drie keer vanuit Amsterdam, de IC Berlijn rijdt vanuit Duitsland tot grensplaats Bad Bentheim. De Nightjet uit Wenen reist niet verder dan Keulen.

De acties door NS-personeel worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Stakingen op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus

Ook voor dinsdag en woensdag zijn stakingen aangekondigd. Op dinsdag in het midden van het land: Amersfoort, Gouda, Hoofddorp, Utrecht en Alphen a/d Rijn-Gouda.

Voor woensdag ligt het zwaartepunt in regio zuid en oost: Arnhem, Breda, ‘s-Hertogenbosch, Deventer, Ede-Wageningen, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Hengelo, Maastricht, Nijmegen, Roosendaal, Sittard, Tilburg, Venlo, Vlissingen en Zutphen. De impact op de dienstregeling is nog niet bekend.