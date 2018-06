PVV-wet criminele Antillianen sneuvelt in Kamer

PVV-Kamerlid Fritsma wil criminele Nederlanders afkomstig Aruba, Curaçao en Sint Maarten - alle drie landen binnen ons koninkrijk - terug kunnen sturen naar hun eiland van herkomst. Volgens de PVV is dat niet meer dan normaal en als Europese Nederlanders daar over de schreef gaan, worden ze bovendien ook teruggestuurd naar ’het vasteland’, zegt Fritsma. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het wetsvoorstel van de PVV.

Het plan gaat VVD-Kamerlid Bosman te ver. Hij houdt liever kansloze en criminele Antillianen bij voorbaat tegen om zich hier te vestigen. Als dat eenmaal toch gebeurd is, vindt hij niet dat ze bij elk delict weggestuurd kunnen worden.

Het CDA ziet er ook niks in. Kamerlid Van Toorenburg valt er over dat er ’geen enkel onderscheid’ wordt gemaakt tussen verschillende delicten, hoe zwaar of hoe licht ook, en dat dit voor iedereen geldt, hoe lang ze ook in Europees Nederland wonen. „Het schiet zijn doel voorbij en is daarom zelfs in strijd met de wet.”