Man stopt 6-jarig meisje in kofferbak en rijdt weg

Het meisje, dat weer bij haar familie is, is volgens de politie erg geschrokken.

Volgens getuigen sprak de bestuurder het meisje aan in de Maastrichtstraat in Weert. Hij vroeg haar om in de auto te stappen. Toen het meisje weigerde, werd ze opgetild en in de kofferbak gezet. De bestuurder ging er vervolgens vandoor, maar volgens de politie was de kofferbak waarschijnlijk niet goed afgesloten. Mogelijk raakte de bestuurder daardoor in paniek en besloot hij het meisje uit de auto te zetten.

Vervolgens ging de auto met de licht getinte man er vandoor. De auto is even later door een getuige gezien op de Nedermaaslaan.Van de bestuurder en de auto ontbreekt ieder spoor. De politie vraagt ook andere getuigen zich te melden.