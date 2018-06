Giuliani: Kim Jong-un 'smeekte' om nieuwe top

Giuliani deed die uitspraak woensdag in Israël. De vermeende smeekbede van Kim volgde op het afzeggen van de geplande topbijeenkomst door Donald Trump. Die besloot later overigens dat hij Kim toch wide ontmoeten. De ontmoeting moet op 12 juni plaatsvinden in Singapore.

Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, zei later tegen Bloomberg niet te vrezen dat zijn opmerking de Noord-Koreanen in het verkeerde keelgat schiet. ,,Het waren mijn uitspraken. Ze hebben niets te maken met de regering'', benadrukte de advocaat, die naar eigen zeggen geen enkele reactie heeft gekregen vanuit het Witte Huis.