WHO luidt noodklok wegens ebola Congo

GENÈVE - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de noodklok geluid wegens de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo. De gevreesde virusziekte die in augustus 2018 de kop opstak in het noordoosten van het Afrikaanse land is nog lang niet onder controle. Er zijn al ruim 1500 patiënten overleden. Volgens de WHO is de situatie zo verontrustend dat er alle reden is voor grote internationale bezorgdheid.