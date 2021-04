Succesvolle openhartoperatie in brandend Russisch ziekenhuis

De brandweer deed er alles aan om te voorkomen dat er rook in de operatiekamer kwam terwijl de brand zich uitbreidde. De artsen verlieten het brandende gebouw na afloop van de operatie. De patiënt is in stabiele toestand naar de intensive care van een ander ziekenhuis vervoerd.

Het dak van het ziekenhuis was in brand gevlogen, vermoedelijk door verkeerd aangelegde elektrische bedrading in het gebouw, dat dateert uit het begin van de vorige eeuw. Ongeveer 120 mensen zijn in veiligheid gebracht.