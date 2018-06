Zus vermoorde Nadia terug bij af na tbs-draai

Voor Lucinda van de Ven begint het verwerkingsproces opnieuw door de plotselinge mededeling dat Pascal F. naar buiten mag. „Verhuizing naar de longstay-afdeling leek logischer bij deze man.” Ⓒ Michel van Bergen

Na twee korte salvo’s uit een uzi-machinepistool lag studente Nadia van de Ven (25) dood in haar studentenhuis. Huisbaas Pascal F. schoot haar na een ruzietje uit het leven. Zus Lucinda van de Ven (39) is na zestien jaar verwerking terug bij af. Want F. loopt weer vrolijk buiten.