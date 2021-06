Dion Graus wil integriteitsonderzoek na beschuldigingen seksuele intimidatie

„Nadat eerdere civiel- en strafrechtelijke aanvallen strandden, wordt er opnieuw trial by media gevoerd zonder dat er aangifte is gedaan en concreet bewijs ontbreekt”, meldt de partij. „Graus werpt de diverse aantijgingen van seksuele intimidatie van zich af en ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet.”

Ondanks dat vertrouwen heeft Graus alvast advocaat Machteld Roethof in de arm genomen. „Het verspreiden van leugens, laster en smaad is strafbaar en iemand beschuldigen op basis van valse verklaringen, gedaan door anonieme bronnen zonder gefundeerd onderzoek, is niet van deze tijd.”

Graus stond eerder in een kwaad daglicht na de aangifte van zijn ex-vriendin die hem ervan beschuldigde haar te hebben gedwongen tot prostitutie met zijn beveiligers. Bovendien was er volgens haar in de relatie steevast sprake van fysieke en geestelijke mishandeling. En hoewel de ex-vriendin van Graus ook fractiemedewerker was van de PVV, kwam partijleider Geert Wilders niet in actie.

Dat gebeurt ook nu niet, nadat NRC onlangs berichtte over seksuele intimidatie van een andere fractiemedewerker door Graus. „Ik ben geen strafrechter”, verdedigde Wilders zich. Voor journalisten die het nieuws brachten, had hij wél een oordeel: tuig van de richel.

De oproep van Graus om een onderzoek naar seksuele intimidatie in de Kamer is opmerkelijk. Eerder strandde mede door een blokkade van de PVV nog een soortgelijk voorstel van voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib voor een onderzoek naar de Kamer als veilige werkomgeving.

In het bestuur van de Tweede Kamer is uitvoerig over de kwestie-Graus gesproken. Daar is ook vastgesteld dat het in de eerste plaats aan de fracties is om korte metten te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen gelederen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp zegt dat ze zelf weinig kan uitrichten.

Adviseur geen onderzoeker

Het is overigens de vraag wat de in 2019 aangestelde adviseur integriteit kan uitrichten tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer. De functionaris is aangesteld om Kamerleden op hun verzoek te kunnen voorzien van ’vertrouwelijk, schriftelijk advies over de uitleg en toepassing van de regels op het gebied van integriteit’, zo staat er in de taakomschrijving. Zelf een onderzoek opzetten, kan de adviseur niet. „Het betreffende Kamerlid kan het advies desgewenst openbaar maken.” Ook stelt de adviseur jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag op met mogelijk ’aanbevelingen voor verbetering of verheldering van de integriteitsregels’.

Meerdere fracties, waaronder in elk geval het CDA, SP, PvdA en GroenLinks, hebben aangegeven volgende week bij de raming, het debat over het reilen en zeilen in de Kamer, de PVV aanspreken op hun verantwoordelijkheid.