Ouders doodgeschoten Duitse influencer willen zaak tegen politie Amsterdam

Zijn familie is nu een inzamelingsactie gestart om zodoende ’de beste advocaten’ in te kunnen schakelen. De nabestaanden verwijten de Amsterdamse politie niet de-escalerend te hebben opgetreden, zo weet AT5. „Drie schoten van een pistool - bij iemand die al op de grond ligt - waarom?!”, schrijven de ouders in een verklaring aan de stadszender. „We voelen een diepe walging en zijn geschokt door deze brute daad.”

De ouders van Seewald Baker beweren dat zij al voor het incident op de hoogte waren van de verwarde toestand waarin hun zoon op dat moment verkeerde. Uit berichten die hij naar hen stuurde kwam een verward en psychotisch persoon naar voren. „Maar ook iemand die hulp zocht. Een toestand die atypisch is voor zijn karakter.”

Hulp

Volgens de nabestaanden werd de Amsterdamse politie al voor de gebeurtenis door hen ingeschakeld voor hulp. „We benadrukten dat onze zoon medische hulp en zorg nodig had vanwege zijn onverklaarbare en plotselinge verandering van karakter”, vervolgen ze in de verklaring.

Mogelijk waren er drugs in het spel, maar dat spreken zijn ouders tegen. „Het gebruik van drugs is in tegenspraak met alles waar onze zoon voor stond in zijn leven. Het is voor ons onmogelijk om de toestand van Samuel kort voor zijn dood te begrijpen of zelfs maar uit te leggen.”

De Rijksrecherche heeft de zaak in onderzoek en de politie kan daarom niet te veel in detail treden. Politiechef Frank Paauw liet in Het Parool weten dat agenten met geen mogelijkheid tot de verwarde influencer konden doordringen. De situatie was volgens hem niet meer te controleren en ook de aanwezigheid van kinderen in de binnentuin speelde een rol.

Instagram

Samuel Seewald Baker had op Instagram meer dan 170.000 volgers en hield zich hoofdzakelijk bezig met fitness. Het was zijn wens om anderen te inspireren en te motiveren een actief leven te leiden. Vorige week was hij naar Amsterdam gekomen om samen met vrienden zijn verjaardag te vieren.

De man vertoonde afgelopen donderdag aan het eind van de middag verward gedrag toen hij door de Honselersdijkstraat in Nieuw-West liep. Hij was enkel gekleed in een shirt en een onderbroek. Met een mes in zijn handen dreigde hij zichzelf iets aan te doen.