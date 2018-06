Kraakverbod gedrocht: ’Er is echt niet over nagedacht’

Afgelopen dinsdag sloegen de krakende asielzoekers opnieuw toe. Nadat zij hun gekraakte woning in Amsterdam-Oost hadden moeten verlaten, drong de groep een leegstaand kantoorpand in Amstelveen binnen.

De gemeente overlegt nu welke opties zij heeft. Als de openbare orde wordt verstoord, kan er direct worden ingegrepen. Zo niet, dan kan het weken duren. „De wet heeft nu eenmaal een aantal waarborgen en dat is waar je tegen aanloopt”, constateert wethouder Herbert Raat. „Daar moeten we het lokaal mee doen.”

De nieuwe wet uit 2010, waardoor kraken strafbaar is en krakers een celstraf riskeren, werkt niet, signaleert de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. „De wet laat te veel ruimte om tijdelijk kraken mogelijk te maken”, zegt Pim de Ruiter van Stadgenoot.

Omzeilen

Het kan soms maanden duren voordat er wordt ontruimd. Bij twee panden in de Amsterdamse Rivierenbuurt die gisteren werden ontruimd, duurde dit maar liefst vijf maanden, vertelt De Ruiter. Vijftien minuten voordat de politie in actie zou komen, vertrokken de krakers. „Zo hoppen ze van pand naar pand en omzeilen in feite de kraakwet”, ziet hij.

Met ingrijpen wordt lang gewacht omdat krakers de kans krijgen in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Zelfs nu kraken is verboden, vertelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder. Want wonen wordt gezien als fundamenteel recht, legt hij uit. Het gevolg is dat krakers straffeloos kunnen hoppen. „Daar is echt niet over nagedacht”, vermoedt de hoogleraar.

In Amstelveen wil het college dat de kraakactie van de vijftig asielkrakers ’op korte termijn’ wordt beëindigd, en dat ze het pand vreedzaam verlaten, schrijft burgemeester Eenhoorn. De politie surveilleert extra bij het gebouw. Eigenaren van leegstaande panden worden opgeroepen zelf antikraakmaatregelen te nemen.

Jaarlijks worden er ongeveer tien panden van Stadgenoot gekraakt. Het kost handenvol geld. Want krakers laten vaak een puinhoop achter. „Er waren in de Rivierenbuurt vijf containers nodig om de rommel af te voeren”, vertelt De Ruiter. Maar er zit ook een principiële kant aan de zaak: „Sommige mensen moeten twaalf jaar wachten op een woning. En deze krakers piepen gewoon voor. Dat druist in tegen het gevoel van rechtvaardigheid.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat de antikraakwet evalueren.