Dorpsfeest weert jonge comazuiper

Met het festivalseizoen voor de deur wringen de organisaties zich in allerlei bochten om te voorkomen dat minderjarigen ondanks het wettelijke verbod toch aan alcohol kunnen komen. Kasper Put, voorzitter van Zomerfeesten Hengevelde, denkt het ei van Columbus te hebben gevonden.

De ingehuurde beveiliging zal jonge bezoekers bij binnenkomst van het dorpsfeest aan een strenge blaastest onderwerpen. Wie hiervoor zakt, krijgt geen toegang tot het festivalterrein.

Lil’ Kleine

Aankomend en volgend weekend worden er duizenden bezoekers verwacht en staan populaire artiesten als Lil’ Kleine en Chef’Special op het programma. Dit trekt vooral hordes jongelui, daarbij zeker ook degenen die de legale drinkleeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben. „Soms nemen ze een fles sterke drank mee hierheen, die men net ergens buiten het terrein wegstopt. Dan gaat iemand daar af en toe naartoe voor een slok. Althans, zo ging dat in het verleden nog weleens. Dat is met deze voorzorgmaatregelen uit de wereld, denken wij”, doelt Put op zulke ’drankpendelaars’. Bezoekers mogen maar eenmaal het terrein af. Wie weer terug wil, moet gewoon weer entree betalen.

,,Aangezien we meestal uitverkocht zijn, is dat veelal onmogelijk.”

Wie daarentegen oud genoeg is, krijgt bij de entree een polsbandje om, als bewijs waarmee drank besteld kan worden bij de vele barretjes.

De gemeente Hof van Twente, dat jaarlijks de evenementenvergunning afgeeft, geeft bij monde van burgemeester Ellen Nauta aan erg tevreden te zijn over de maatregelen tegen drankmisbruik die het zomerfestival heeft getroffen.

Overleg

„Enkele jaren geleden ging het bij een ander evenement in Hengevelde goed mis. Daarvan hebben we met z’n allen geleerd, want we hebben geregeld overleg met alle evenementen die onze gemeente rijk is. Dan is het enorm fijn om te weten dat deze feestorganisatie dit probleem zo serieus oppakt. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn.”

Andere evenementenorganisaties uit de omgeving kijken al met een schuin oog of de regels van Zomerfeesten Hengevelde z’n vruchten afwerpen, weet organisator Put.

„Natuurlijk kunnen we zulk extreem zuipgedrag nooit helemaal uitsluiten, maar ik vind dat wij als organisaties van zulke feesten deze gevallen zo min mogelijk moeten laten voorkomen en er ook alles aan moeten doen om jongeren tegen zichzelf te beschermen.”