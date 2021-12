Tot 13 jaar cel voor doden Gregori Maduro en dumpen van lichaam in meer

De rechtbank rekent het beide verdachten zeer zwaar aan dat ze het stoffelijk overschot van Maduro, na de schietpartij op 20 maart vorig jaar, met een bootje naar het midden van de Mooie Nel hebben gevaren. Het lichaam hebben ze in verzwaard plastic gewikkeld en laten zinken. De rechtbank: „Ze hebben op zeer respectloze wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Hierdoor hebben de nabestaanden niet eens op normale wijze afscheid kunnen nemen van hun geliefde.”

Pas een maand later werd het lichaam teruggevonden: „Daardoor hebben de nabestaanden langere tijd in onzekerheid verkeerd over het lot van hun dierbare en de omstandigheid waaronder hij is omgebracht.” Naast 13 jaar cel moet Van R. de twee kinderen van Maduro elk 20.000 euro affectieschade betalen.

Eerst wapen opgehaald

Tegen Van R. achtte de rechtbank doodslag, drugsbezit en het voorhanden hebben van een kalasjnikov bewezen. Van R., die zich ook bezighield met drugshandel, zou naar de loods aan de Bingerweg, waar Maduro woonde, zijn gekomen omdat zich daar een ruzie afspeelde met Ö. Maduro zou volgens de rechtbank geld hebben geëist van Van R. Die ging pas naar de loods nadat hij een wapen had opgehaald en schoot tijdens de steeds hoger oplopende ruzie het slachtoffer in de borst.

De rechtbank vindt niet dat er sprake was van zelfverdediging toen het slachtoffer hem zou hebben aangevallen: „Hij had zich op andere manieren kunnen onttrekken aan de dreigende situatie door in de lucht te schieten of op de grond een waarschuwingsschot te lossen. De aanval had hij fysiek kunnen afwenden met de hulp van Ö., zoals eerder ook al eens succesvol was gebeurd.”

Geen berouw

De celstraf van 1,5 jaar voor Serkan Ö. is zwaarder dan de strafeis van een jaar van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank hebben beide verdachten geen enkel berouw getoond: „Ze hebben er alles aan gedaan om ontdekking te voorkomen. Zij hebben het lichaam van het slachtoffer omwikkeld met camouflagezeil en vervolgens dichtgemaakt met tape en metaaldraad. Daarna hebben zij het lichaam in een busje vervoerd naar een bootje en, verzwaard met stenen, in de Mooie Nel te water gelaten. De mannen zijn daarmee op een respectloze wijze omgegaan met het lichaam van het slachtoffer.”

Zowel het OM als de verdediging heeft veertien dagen de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis.