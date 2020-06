Groten der aarde feliciteren afgestudeerden op YouTube: Dear Class of 2020

Behalve speeches zijn er ook speciale optredens in Dear Class of 2020. Het is een vier uur durende show met onder meer Barack en Michelle Obama, Alicia Keys, Beyoncé, Malala Yousafzai, BTS, Bill en Melinda Gates, Billie Eilish, Lady Gaga, Condoleezza Rice en Google's CEO Sundar Pichai.

Ook is er een bijdrage vanuit Nederland dankzij Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials.

Dit is de link van de livestream die om 21:00 uur van start gaat: https://youtu.be/rxpTjcouaeQ. De show is uiteraard ook na de livestream via dezelfde link te bekijken.