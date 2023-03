Overleden persoon aangetroffen in uitgebrande auto in Oisterwijk

Ⓒ Toby de Kort

OISTERWIJK - In een uitgebrande auto op de Lage Logtsedijk in Oisterwijk (Noord-Brabant) is zaterdag een overleden persoon aangetroffen, laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.