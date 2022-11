Bijna 18.500 kilo vuurwerk in beslag genomen in een week

In de vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten dit jaar in beslag hebben genomen. De lijst wordt wekelijks bijgewerkt. De inbeslagname van 18.473 kilo illegaal vuurwerk behoort tot de hoogste weekcijfers van dit jaar.

In een loods in Amsterdam-West vond de politie woensdag 16 november 601 kilo illegaal vuurwerk, waaronder cakeboxen en een grote hoeveelheid cobra’s. Controles in Swifterbant (Flevoland), Zevenhuizen (Groningen) en Berkel-Enschot (Noord-Brabant) leverden de politie afgelopen donderdag een vangst van in totaal op ruim 600 kilo vuurwerk op.

In heel 2021 namen de opsporingsdiensten een kleine 206.000 kilo verboden vuurwerk in beslag, het jaar daarvoor was dat een kleine 123.000 kilo. Dit jaar staat de teller vooralsnog op 79.516 kilo. Dit jaar is in Duitsland 350.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen, bestemd voor de Nederlandse markt. Die vondst is volgens een woordvoerster van het OM nog niet in de jaarcijfers verwerkt.