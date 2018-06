Wiebes licht gasbesluit toe in Tweede Kamer

DEN HAAG - Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) geeft donderdag de Tweede Kamer uitleg bij het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen tussen nu en 2030 helemaal af te bouwen. Hij oogstte daarmee aanvankelijk lof, maar zal in het debat ook zijn beslissing moeten toelichten om de versterking van een kleine 1600 woningen die risico lopen door aardbevingen, in de ijskast te zetten.