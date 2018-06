Acties streekvervoer dit keer in Noord-Holland

De estafettestaking treft het busverkeer in Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Den Helder en bij luchthaven Schiphol. „Zo’n 85 procent van de chauffeurs is vanmorgen niet uitgereden, in Hoorn zelfs 100 procent, daar rijdt geen enkele bus”, aldus een woordvoerster van de FNV. „De chauffeurs die wel aan het werk zijn gegaan, zijn meestal uitzendkrachten en enkele werkwilligen in vaste dienst.”

In het streekvervoer vinden al geruime tijd estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. De werknemers willen betere afspraken over loon, werkdruk en ook de over plaspauzes. Vooralsnog verwachten de bonden nog geen akkoord of een nieuw overleg met de werkgevers. De acties gaan daarom door. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

VWOV lost conflict ’erg graag’ op

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zegt het conflict „erg graag” op te willen lossen. „Iedereen moet op een normale manier kunnen pauzeren, waar dat nu niet kan gaan we dat oplossen.” De VWOV noemt de eisen onhaalbaar en onbetaalbaar. „De bonden willen alleen maar terug aan tafel komen als wij op voorhand hun eisen inwilligen. Een van die eisen is vijf minuten extra betaalde pauze per 150 minuten, ongeacht de situatie. Dat betekent een jaarlijkse kostenstijging van 5 procent. Daar komt het loonbod vervolgens nog bovenop.”

