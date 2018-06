Rechter met lege handen na vonnis

De rechtbank oordeelt alleen over de vraag of een tbs-behandeling moet worden beëindigd of juist moet worden verlengd. Hoe de behandeling verder wordt ingevuld is een zaak van de kliniek en uiteindelijk van de minister.

In het geval van Pascal F. besliste de minister op basis van een nieuw advies dat de man in aanmerking komt voor grotere vrijheden, terwijl de rechter een half jaar geleden nog oordeelde dat F.’s tbs met de maximale duur van twee jaar moest worden verlengd. Volgens de penitentiaire kamer van het hof Arnhem-Leeuwarden, waarin behalve drie rechters ook een psychiater en een psycholoog zitten, was er nog steeds sprake van een stoornis, gevaar voor herhaling en weinig probleembesef bij Pascal F.

Wat er in een paar maanden tijd is veranderd, is niet duidelijk. Een rechter heeft zich er niet over kunnen buigen. Het systeem is een doorn in het oog van tbs-advocaten, die vinden dat dergelijke ingrijpende beslissingen niet moeten worden overgelaten aan „politieke passanten”, maar thuishoren bij een onafhankelijke rechter.

Advocaat Rutger Lonterman: „Het is heel vreemd dat iemand die de maatregel oplegt, vervolgens niets te vertellen heeft over de invulling.” De minister laat zich weliswaar adviseren door het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT), maar is alleen verplicht om een negatief advies over te nemen. Als het AVT bijvoorbeeld beslist dat iemand klaar is voor uitgebreider verlof, dan kan de minister dat naast zich neerleggen. Dat gebeurt volgens tbs-advocaat Job Knoester soms daadwerkelijk als een zaak politiek gevoelig ligt, terwijl dat geen rol zou mogen spelen.

Het omgekeerde gebeurt nu in de zaak van Pascal F. Ook daarbij stond de rechter buitenspel. De Vereniging van TBS-advocaten kaartte het systeem begin dit jaar al aan in een manifest. Knoester: „Als er iets misgaat heb je meteen een politieke rel en een debat in de Tweede Kamer. Dat leidt tot incidentenwetgeving, en ook tot meer verdachten die tbs zullen weigeren.”