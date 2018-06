Getergd door asielkrakers

In de Rudolf Dieselstraat werd de gekraakte straat ontruimd. Containers vol troep werden door woningcorporatie Ymere afgevoerd. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - „Ik heb er bijna geen woorden voor wat hier is gebeurd.” Het zijn de woorden van Annabel Nanninga van Forum voor Democratie, die reageert op de voortdurende kraaktochten van We are Here, een groep met daarin uitgeprocedeerde illegalen. Hoe kan dit zo voortduren?