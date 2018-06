Regio Rijnmond soa-test-circus

Dat blijkt uit de Soa Poli jaarcijfers 2017. Met name in Rotterdam-Rijnmond werden meer seksueel overdraagbare aandoeningen geconstateerd. Er werden veertien procent meer soa’s gevonden dan in 2016.

De stijging is volgens het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH), een samenwerkingsverband tussen de GGD-en Hollands Midden, Zuid Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond, voor een groot deel te verklaren doordat er prioriteit wordt gegeven aan mensen met het hoogste risico op een soa.

’In 2017 zijn meer mensen getest nadat ze door een (ex)partner gewaarschuwd waren dat ze mogelijk een soa zouden hebben. Het vindpercentage van een soa bij deze ’gewaarschuwden’ is 34 procent. En verder zijn mannen die seks hebben met mannen goed voor bijna een derde van het aantal consulten. Bij deze groep zijn 42 hiv-infecties vastgesteld’, zo stelt RCSG zZH.

Grootste stijging bij homoseksueel contact

De grootste stijging van soa’s werd bij homoseksueel contact vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 78 procent van mannen die seks hebben met mannen in de laatste zes maanden met drie of meer partners seksueel contact had. Bij heteroseksuele mannen was dit 59 procent en bij vrouwen 39 procent. Bij het laatste seksuele contact met een losse partner werd door homoseksuele mannen in 44 procent een condoom gebruikt, door heteroseksuele mannen in 30 procent en door vrouwen in 28 procent.

Het aantal soa-consulten steeg ten opzichte van 2016 met vijf procent. In totaal gingen bijna 19.000 mensen vorig jaar voor een test naar het regionaal centrum. ’Er zijn meer gewaarschuwden, meer mensen met klachten en meer mannen die seks hebben met mannen’, aldus het RCSG zZH.

Gonorroe

Bij heteroseksuelen is gonorroe iets toegenomen. Met name in Rotterdam werden meer inwoners positief getest. Bij mannen was dat 3,6 procent, bij vrouwen 2,2, procent. Dat percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Volgens de instantie roepen de uitkomsten van het onderzoek de vraag op of het bereik van mensen met een hoog risico voldoende is en wie bij huisartsen getest wordt. Daar zal een onderzoek naar worden gedaan. Daarnaast vinden ze de vindpercentages bij homoseksuele mannen zorgelijk.

Bijna twee procent van de vrouwen had ongewenst seksueel contact meegemaakt, bij homoseksueel contact en bij heteromannen was dat kleiner dan 0,2 procent.