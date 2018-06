Opnieuw wateroverlast door onweersbuien

De buien verplaatsen zich nauwelijks, waardoor er waterlast kan ontstaan: plaatselijk kan er tot wel 60 mm vallen.

Donderdagmorgen is het op veel plaatsen eerst zonnig. In het zuiden komt bewolking voor, en in Zeeland kan er gerekend worden op een bui. Qua temperaturen zit het donderdag wel goed: aan het eind van de ochtend is het al 25 tot 27 graden. Later op de dag kan het kwik volgens WeerOnline in de Veluwe oplopen tot wel 31 graden.

Na een dag met hoge temperaturen, flinke buien en weinig wind eindigt het met een plakkerige nacht. Door de flinke bewolking koelt het namelijk nauwelijks af.

Weersverwachting morgen

Morgen worden vooral in de oostelijke helft van het land buien verwacht, maar deze zijn wel minder hevig. Met maxima van 23-28 is het morgen wat minder warm dan vandaag, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan.