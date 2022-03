Politie pakt weer kopstuk cocaïnemaffia op: drugsbaron Piet W. aangehouden op Aruba

De in Alphen aan den Rijn geboren Piet W. werd door de opsporingsdiensten gezocht omdat hij nog een gevangenisstraf van drie jaar heeft openstaan. In maart 2014 werd hij veroordeeld door de Rotterdamse rechtbank tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor drugstransporten en deelname aan een criminele organisatie. Op verlof vluchtte hij naar Paramaribo waardoor hij de rest van zijn straf niet uitzat.

Koningshuis

Zijn innemendheid en zijn vermogen om tot de hoogste kringen door te dringen, brachten de topcrimineel tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika zelfs met ons koningshuis in contact. Na afloop van de WK-finale tussen Nederland en Spanje ging hij zelfs met zijn entourage op de foto met de toen nog prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Dat kiekje showde hij te onpas aan zijn criminele vrienden in binnen- en buitenland.

In 2012 werd hij opgepakt na afloop van een andere voetbaltopper opgepakt toen hij met een vriend zijn luxe skybox in het stadion Nou Camp van Barcelona na de wedstrijd tegen AC Milan verliet. Na zijn arrestatie werd W. direct uitgeleverd aan ons land. Destijds maakte W. volgens de Nationale Recherche deel uit van een internationaal werkende drugsorganisatie, die grote partijen cocaïne opkocht in Zuid-Amerika. De drugs werden via Afrikaanse landen naar Europa gesmokkeld. Zijn naam dook daarvoor eerder al op bij onderscheppingen van meer dan duizend cocaïne in de haven van Rotterdam.