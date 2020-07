Campings open, zon verdwenen

Roelof en zijn driejarige zoontje Jari vermaken zich uitstekend bij de vouwwagen uit 1982. Ⓒ Rene Oudshoorn

Den Haag - Vakantiegangers in eigen land moeten nog even geduld hebben voor het echte zomerweer. Campinggasten laten zich echter niet uit het veld slaan door de regen. Toegegeven: het weer had inderdaad beter gekund, maar in corona-tijd vermaken de mensen op camping Duinhorst naast Den Haag zich prima.