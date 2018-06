Dodelijke achtervolging in Berlijn

BERLIJN - Bij een wilde achtervolging door de politie in Berlijn is een dode gevallen en zijn zeven mensen gewond geraakt. Drie dieven raasden laat op woensdagavond met de politie op hun hielen door het centrum van de Duitse hoofdstad. De achtervolging begon toen de politie mannen wilden aanhouden die bezig waren bouwmaterialen te stelen. De drie verdachten vluchtten in een auto waarbij ze een agent verwondden. Hij is zwaargewond.