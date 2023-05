Premium Het beste van De Telegraaf

Zenuwen bij topsporters in spe voor examen wiskunde: ’Moest tussen races door’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Nee, cadeau krijgen ze het niet. Maar daar houden uitblinkers ook helemaal niet van. Dus de jonge talenten Ilse Kemper (16) en Keije Solen (17) zetten de schouders eronder om én hun sportcarrière op poten te zetten, én te slagen voor hun examens. Ilse tekende net een contract bij PEC Zwolle, jeugdkampioen veldrijden Keije timmert net zo stevig aan de weg. Beide leerlingen maakten dinsdag hun wiskunde-examen. Ⓒ Foto APA

Zwolle - Het ene moment hoort Ilse Kemper (16) dat ze een contract krijgt bij het eerste elftal van PEC Zwolle, even later moet ze net als haar leeftijdsgenoten gewoon aan de bak voor de eindexamens. Ze zijn niet anders gewend bij het Center for Sports & Education (CSE), een school in Zwolle voor topsporters in de dop.