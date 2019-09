Trudeau: spijt van bruine schmink op gezicht

Justin Trudeau Ⓒ AFP

OTTAWA - De Canadese premier Justin Trudeau heeft zijn excuses aangeboden voor zijn bruingeschminkte gezicht in 2001. „Ik had toen beter moeten weten, maar ik deed het toch. Het spijt me ten zeerste”, vertelde Trudeau aan verslaggevers in zijn campagnevliegtuig in Halifax, Nova Scotia, nadat Time magazine het beeld had gepubliceerd.