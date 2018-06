Tuinslakken kan je gewoon opeten

„Naaktslakken kan je opeten, zeker de grote roodbruine. Al is het niet meteen een culinair hoogstandje”, zegt bioloog en slakkenkenner Thierry Backeljau in het Belgische Radio 1-programma Nieuwe Feiten.

Ze worden ook meestal niet opgegeten, maar kennelijk gebruikt in een siroop tegen verkoudheid. „Maar volgens mij worden er nergens ter wereld naaktslakken als voorgerecht aangeboden.”

Escargot

De Escargots de Bourgogne, de slakken die in sommige supermarkten liggen, verschillen in principe niet zoveel van andere slakken. „Ze hebben niet allemaal dezelfde smaak, en er wordt mee gefraudeerd. Men zal duurdere escargots al eens verkopen voor goedkopere, met vlees van een andere slak erin. Kenners zullen het verschil wel proeven, maar niet iedereen merkt het,” zegt Backeljau.

Maag en darmen

Je eet trouwens maar een klein gedeelte van zo’n Escargot de Bourgogne. „Het dier wordt uit de schelp verwijderd, en een deel van het dier, waaronder de maag en de darmen, wordt weggesneden. Wat overblijft, voor het merendeel spierweefsel, stop je terug in de schelp.”

Wil je een slak uit je tuin eten, doe dan hetzelfde: „Laat ze eerst even in leven, zodat ze al hun afvalstoffen kunnen uitscheiden en hun darmen leeg zijn. Zet ze in een bakje met papier op de bodem. Vanaf het moment dat de uitwerpselen wit zijn, zijn hun darmen leeg. Verwijder de ingewanden, zodat je enkel het spierweefsel overhoudt. En altijd bakken of koken: eet de slakken zeker niet rauw op.”

In Australië liep dat namelijk een keer helemaal fout af: