Modernavaccins maandag verdeeld over het land

Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld, waarvan de eerste 400.000 doses naar verwachting dit kwartaal worden geleverd, zo meldde coronaminister De Jonge woensdag al. Hij kondigde toen aan dat de eerste levering „qua omvang nog beperkt als zijn.”

Bij Movianto liggen de vaccins voorlopig opgeslagen. Vroeg in de ochtend rijdt het eerste transport met de vaccins naar verdeellocaties. Vandaar uit worden ze onder priklocaties verspreid, legt een woordvoerster van het RIVM uit.

Het vaccin van Moderna beschermt 94,1 procent van de mensen die ermee worden ingeënt. Zij worden niet meer ziek als ze met het coronavirus in aanraking komen, zo is aangetoond in het klinisch onderzoek. Daar deden wereldwijd 30.000 mensen aan mee. Een voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van dat van concurrent Pfizer/BioNTech is dat het niet bij extreem lage temperaturen hoeft te worden bewaard. Het is 30 dagen houdbaar in een gewone koelkast.

De Jonge heeft eerder gezegd dat Nederland het Modernavaccin wil inzetten bij ouderen, bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. „De huisarts krijgt daarbij een grote rol”, aldus de minister. De Gezondheidsraad komt mogelijk maandag al met een spoedadvies over voor welke groepen het Moderna-vaccin het meest geschikt is. „Op basis daarvan wordt bepaald welke groep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin.” De Jonge kondigde toen ook aan begin komende week bekend te maken wanneer het vaccineren met Moderna zal starten.

Het bedrijf Movianto heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma. Jaarlijks verzorgt het de bevoorrading voor de landelijke griepvaccinatie. Vanuit Oss werden eerder ook de Pfizervaccins over ons land verspreid. Afgelopen woensdag werd de eerste Nederlander ingeënt met het BioNTech/Pfizer-vaccin. De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri kreeg het vaccin als eerste.