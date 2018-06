’Khalid T. ging tekeer met onze 13-jarige dochter’

De vader zegt dat Khalid T. zijn dochter heeft „ontvoerd, en tekeer is gegaan met ons minderjarige kind.” De vader benadrukt dat het hem niet kan schelen of T. „een allochtone of een autochtone viezerik is.”

De moeder zegt dat haar dochter net als iedere puber worstelt met grenzen, en niet nadenkt over daden en consequenties. „Net als in het liedje van Herman van Veen.” Haar dochter is gekwetst, zegt ze.

Het meisje krijgt het beeld van die dikke man niet uit haar hoofd, vertelt haar moeder. Ze zegt dat Khalid T. de kans op een SOA wilde verkleinen door seks met een jong meisje.

T. wordt verweten dat hij het meisje heeft onttrokken aan het gezag van haar ouders. Toen de zaak in september 2017 uitkwam, weigerde hij zijn gemeenteraadszetel op te geven. T. ontkent. Het meisje was geen leerlinge van hem.

Tijdens een eerdere pro forma zitting zei de advocaat van Khalid T. dat hij in contact kwam met het meisje via een advertentie op de website Sexjobs.nl. Het zou niet duidelijk voor hem zijn geweest dat ze minderjarig was.

T. weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek en een onderzoek van de Reclassering. Volgens zijn advocaat was Khalid T. niet op zoek naar „een seksuele beleving, maar naar een relatie.” Volgens de Officier van Justitie was hij op zoek naar een vaste sekspartner, omdat „dan alles zonder condoom kan.”

Eind september werd hij gearresteerd. De PvdA in Gouda gooide hem meteen uit de fractie en de partij. Hij wil zijn raadszetel niet opgeven.

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.30 uur). Gebruikt u de Android-app en ziet u slechts één tweet? Klik hier.

Bekijk ook: Schooldirecteur vast om ontucht