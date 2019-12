Ook bij hoofdofficier Amsterdam grote zorg over geweld jongeren

Dat zegt hoofdofficier van justitie John Lucas in een interview met de zender AT5.

„Mijn zorg is groot: je ziet dat jonge mensen heel makkelijk tot geweld komen en daar vervolgens dan weer raps over maken. Dat maakt wel heel zorgelijk en ook bang voor de toekomst: dat je het niet helemaal onder controle krijgt’, zegt Lucas.

Hij stelt dat oppakken, vervolgen en veroordelen niet genoeg is om hier een einde aan te maken. „Het strafrecht gaat het niet onder controle krijgen. Wij kunnen het oppakken en de afschuwelijke uitkomsten van dit soort gevechten bestraffen, maar de basis, de oplossing, hiervan zit in de wijk zelf. Je moet dit als samenleving niet willen en niet aanvaarden.”

Geweld normaal

Volgens Lucas is het niet makkelijk omdat veel jongeren in een omgeving leven waar geweld misschien wel normaal is. Ook is het lastig de zwijgcultuur te doorbreken. „Aanspreken en zeggen: dit vinden wij niet acceptabel, daar begint het mee.

Een zwijgcultuur doorbreken, is best ingewikkeld op het moment dat er veel geweld is, dat realiseer ik mij ook. En tegelijkertijd: als je een verandering wil brengen, zal die daar moeten beginnen. En dan kan het strafrecht alleen de ernstige zaken er vanaf halen, maar dat levert uiteindelijk niet de fundamentele veranderingen op.”