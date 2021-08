Ook Nederland roept op: kom niet meer naar vliegveld Kabul

De oproep lijkt een voorbode van het einde van de evacuatie van Nederlanders, Afghanen die Nederland hebben geholpen en activisten die een acuut risico lopen op vergelding door de Taliban. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, bestrijdt er een punt is gezet achter de evacuatie en houdt hoop dat er nog nog mondjesmaat mensen tot het vliegveld wordt doorgelaten.

Wel is de situatie rond het vliegveld van Kabul steeds gevaarlijker en chaotischer. De Taliban verdringt zich steeds dichter rond de luchthaven. De Amerikanen, die de binnenring van de luchthaven bewaken, hebben aan hun bondgenoten tijdsvakken gegeven wanneer de evacuatie moet zijn afgerond. Dat is voor Nederland vooralsnog niet het geval. Feitelijk zijn de poorten echter dicht.

In de laatste uren van de evacuatie zouden nog zo’n tweehonderd mensen met bestemming Nederland het vliegveld weten te bereiken. In totaal zou Nederland dan zo’n 2.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om Nederlanders, lokale ambassadestaf, Afghanen die de Nederlandse militairen hebben geholpen, tolken, journalisten, mensenrechtenverdedigers, juristen en andere mensen met een hoog risico gedood te worden door de Taliban. Honderden mensen die voor evacuatie in aanmerking komen, blijven achter.

De Amerikanen stoppen de evacuatiemissie uiterlijk 31 augustus, maar gooien het vliegveld al eerder op slot voor evacuatievluchten omdat ze de luchthaven nodig hebben eigen mensen en materieel naar huis te brengen. Daarna zullen nog andere manieren worden gezocht om mensen naar Nederland te halen, via de consulaire route, via afspraken met bondgenoten of op termijn ook met de Taliban. Hoe dat eruit gaat zien, is nu nog onduidelijk. Het is zelfs nog niet duidelijk of en wanneer Nederland weer diplomaten in Afghanistan kan plaatsen. In Islamabad, hoofdstad van buurland Pakistan, blijven voorlopig crisisdiplomaten gestationeerd.