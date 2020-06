Na 34 jaar antwoord op de vraag wie Zweedse premier Olof Palme vermoordde?

Palme verliet op de bewuste avond rond 23.00 uur een bioscoop in hoofdstad Stockholm. Met zijn vrouw en zoon. De premier werd van dichtbij in zijn rug geschoten en overleed later in het ziekenhuis. Zijn vrouw en kind overleefden de aanslag.

Aanklager Krister Petersson zal woensdag zijn bevindingen presenteren van het onderzoek dat hij in 2017 op zich nam. Dat de zaak maar niet opgelost wordt, zorgt voor veel onbehagen in Zweden. „De dood van Palme is een open wond gebleven. Dat zal zo blijven als er geen oplossing komt”, zei de huidige premier Stefan Lofven onlangs. Het land wordt immers vaak geroemd om zijn openheid en tolerantie.

Lees verder onder de foto

De straat in Stockholm waar Olof Palme in 1986 werd doodgeschoten. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

In februari liet Petersson weten dat er stappen werden gezet in de hernieuwde klopjacht. Volgens Zweedse media is het mogelijk dat er geen proces tegen de moordenaar meer komt omdat die overleden zou kunnen zijn.

’Skandiaman’

Uit deze berichten concluderen sommige inwoners van het land dat het weleens zou kunnen gaan om de beruchte ’Skandia-man’, een werknemer van de verzekeringsmaatschappij Skandia. Volgens Zweedse media zou het gaan om Stig Engström die in 2000 overleed.

Engström werd gehoord als getuige, maar nooit als verdachte aangemerkt. Zijn kantoor was in de buurt van de plek van de moord. Het werkte de avond van de moord en kwam de familie Palme tegen op straat, zo vertelde hij rechercheurs. Hij zou hulp hebben geboden aan de neergeschoten Palme. Zijn vrouw vertelde in 2018 nog in de krant Aftonbladet dat ze er van overtuigd was dat haar man niet de moordenaar was.

Lees verder onder de foto

Olof Palme op beeld uit 1986. Ⓒ Hollandse Hoogte

De sociaal-democraat Palme was premier van 1969 tot 1976 en vanaf 1982 tot zijn dood. Voorstanders zien hem als de architect van het moderne Zweden. Zijn tegenstanders bekritiseerden hem vaak om zijn anti-koloniale standpunten en kritische houding ten opzichte van de VS. Hij was 59 toen hij werd vermoord.

PKK

Vlak na de moord pinde toenmalig onderzoeksleider Hans Holmér zich vast op de theorie dat de moordenaar binnen de Koerdische terreurorganisatie PKK moest worden gezocht. De tunnelvisie werd fataal voor het onderzoek.

De afgelopen jaren werd de moordenaar in tal van internationale milieus gezocht: Kroatische rebellen, de Amerikaanse CIA, het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en neonazi's in Zweden. De Zweedse drugsverslaafde Christer Pettersson werd uiteindelijk in 1988 veroordeeld en later weer vrijgesproken.