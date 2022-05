Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne ’Bloedigste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog’ Hevige gevechten om Loehansk: zware verliezen aan beide kanten

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een 88-jarige vrouw afgelopen week in een schuilkelder in Severodonetsk. Ⓒ ANP / AFP

Severodonetsk - Bombardementen en beschietingen op de Oekraïense stad Severodonetsk zijn al zeker een week gaande. De Russische strijdkrachten zetten alles op alles om de strategisch gelegen stad in de oostelijke provincie Loehansk te veroveren, schromen niet om daarbij zwaar geschut in te zetten en proberen de stad volledig te omsingelen. Volgens de burgemeester ligt Severodonetsk grotendeels in puin.