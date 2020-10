Wildcamera legt vrijende koppels ’in volle actie’ vast

De camera’s van de natuurhobbyist maken alleen beelden als er iets in beweging komt voor de lens. De laatste tijd is het vaak ’raak’ door vrijende koppels, maar dan niet die uit het dierenrijk. De Zemstenaar waarschuwt er op Facebook voor dat ze ’s nachts worden gefilmd. „Ik wil hen vragen om hun werkterrein te verleggen, het wild heeft rust verdiend”, grapt hij.

„Mijn wildcamera’s met nachtzicht hangen tussen de Spiltstraat en Verbeetweg in Zemst”, vertelt de spotter in de Belgische media. „Alleen registreren die camera’s de laatste tijd heel wat meer. Op de beelden, die live doorgestuurd worden naar mijn telefoon, zie ik een koppel in volle actie. Ik roep hen dan ook op om hun werkterrein te verleggen. Dat in eerste instantie voor het echte wild is bedoeld. Ik vrees dat de acties van het koppel misschien wel eens traumatische gevolgen voor die beestjes kan hebben. En daarnaast moet ik mij ook al verantwoorden bij mijn echtgenote, aangezien de deelnemers nogal een specifieke smaak hebben.”

Doos pralines

Maar de vrijende koppels hoeven zich geen zorgen te maken dat hun geheime nachtleven op straat komt te liggen. „Ik zal de beelden niet delen uit respect voor jullie privacy, maar een halve kilogram pralines van Leonidas achterlaten, kan natuurlijk altijd helpen”, aldus de grappende Belg.