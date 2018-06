Moslim-slachtoffer van Malek F.: ’het was terrorisme’

Het 21-jarige slachtoffer uit Zoetermeer was op Bevrijdingsdag wat aan het drinken in de buurt van de Haagse Hogeschool toen Malek als een dolle om zich heen begon te steken. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde. Net als de twee andere slachtoffers.

Woedend

De Zoetermeerder is nog steeds woedend, zegt zijn advocaat Cem Polat. Boos op de ggz-instelling die hem liet lopen. Maar ook op de advocaat van de Palestijn die al heel snel riep dat het geen terroristische daad was.

Schreeuwend wakker

„Het gaat slecht met hem”, vertelt Polat. „Hij heeft blijvend fysiek en mentaal letsel. Ik kom een hoop heftige zaken tegen, maar zijn verhaal gaat je niet in de koude kleren zitten. Hij wordt schreeuwend wakker midden in de nacht. En niet één keer, elke nacht.”

„De verdachte riep Allahu akbar terwijl hij op willekeurige mensen instak en toen de politie hem neerschoot. Alleen al dat soort leuzen vormen op zijn zachtst gezegd een aanwijzing voor terrorisme.”

Eerder dit jaar waarschuwde iemand de politie anoniem dat Malek plannen had voor een aanslag.

De Zoetermeerder is vooral boos dat hij door een moslim is aangevallen. „Het zit hem erg dwars dat de verdachte misbruik maakte van de islam en van woorden die in het dagelijks leven voor elke moslim zo belangrijk zijn.”

Parnassia dagen

Polat denkt er over na om Parnassia te dagen. Deze ggz-instelling behandelde F. nadat hij zijn huisraad op straat gooide en liet hem na zes weken weer naar huis gaan. „Strafrechterlijk is het een lastig verhaal, maar in een civiele zaak kan het wel.

„Er zijn aanwijzingen dat het op straat zetten van meneer een onrechtmatige daad was. Je ziet dat het niet goed gaat en toch laat je hem los. Dat is lastig, maar in dit geval gaven zelfs familieleden aan dat het niet verstandig was om hem vrij te laten.”

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het onderzoek nog loopt en dat er nog geen conclusies zijn getrokken over de motieven en achtergronden. „We houden alle nog alle opties open, ook een mogelijk terroristisch motief”, aldus een woordvoerder van Arrondissementsparket Den Haag.

Malek F. wordt verdacht van drie pogingen tot moord en bedreiging. Zijn detentie werd half mei met 90 dagen verlengd.